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كُتّاب وآراء
القهوة الخضراء سلاحك لإنقاص الوزن
قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن القهوة الخضراء تعد سلاحا فعالا لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
وأوضحت ريزه أن القهوة الخضراء - غير محمصة - تعمل على تنشيط الأيض، كما أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك، الذي يمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، ما يحول دون تخزين السكر والدهون بالجسم.
كما يمتاز حمض الكلوروجينيك باحتوائه على مضادات أكسدة تتمتع بتأثير إيجابي على البشرة وتحارب الشيخوخة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة الخضراء على كمية أقل من الكافيين، ومن ثم تعتبر مناسبة للأشخاص، الذين يعانون من العصبية واضطرابات النوم عند شرب القهوة المحمصة العادية.
وإلى جانب شرب القهوة الخضراء ينبغي بطبيعة الحال إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والمواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.