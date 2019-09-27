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الرئيسية | منوعات | سيارات أجرة بدون سائق تبدأ نقل الركاب في وسط الصين

سيارات أجرة بدون سائق تبدأ نقل الركاب في وسط الصين

سيارات أجرة بدون سائق تبدأ نقل الركاب في وسط الصين
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 12:34

شرعت 45 سيارة أجرة مجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية نقل الركاب على طريق تجريبي، في مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان في وسط الصين، أمس الخيمس، وذلك كجزء من جهود المدينة الرامية للتحول إلى مدينة ذكية.

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن هذه السيارات المسماة بـ (أبولو روبوتاكسي)، المنتجة بشكل مشترك بين شركة "بايدو"، عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني، وشركة "فاو هونغتشي" لصناعة السيارات، هي مركبات أوتوماتيكية لنقل الركاب قادرة على القيادة بدون تدخل بشري ضمن شروط محددة.

وأشارت إلى أن مدينة تشانغشا خصصت منطقة وطنية لتجربة المركبات المتصلة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيبلغ طول الطريق التجريبي 50 كلم بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 135 كلم في النصف الأول من عام 2020.

وأنشأت "بايدو" وشركتين محليتين مؤسسة مشتركة في أبريل الماضي لدفع مشروع إنتاج سيارات مجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية لنقل الركاب.

وأصبحت القيادة الذاتية إحدى الأولويات على قائمة استثمار "بايدو" في السنوات الأخيرة، حيث أطلقت الشركة منصة مفتوحة باسم (أبولو) في عام 2017 لتنسيق الجهود المبذولة في القطاعات المتعددة في القيادة الذاتية، وفق المصدر ذاته.

وكانت مدينة بكين، العاصمة الصينية، خصصت في مارس 2018، 33 طريقا بإجمالي طولها 105 كيلومترات لاختبار السيارات الذاتية القيادة في أحياء ييتشوانغ وشونيي وهايديان، وكلها تقع خارج الطريق الدائري الخامس وبعيدة عن المناطق الكثيفة السكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - كمال الجمعة 27 شتنبر 2019 - 13:01
الصين ثورة في التكنولوجيا و المغرب للأسف ثورة في التشرميل...
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128
2 - hamid الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:41
العالم يسير في إتجاهين، إتجاه نحو التقدم والرقي وكرامة المواطن وإتجاه آخر نحو التخلف والإنحطاط. فحتى في العصور القديمة كانت جل الشعوب تتطله لمستقبلها وتبني حضارتهة وكان إتجاه واحد. فعلى الدول السائرة في الإتجاه الأول أن تفكر في إبادة أو إزالة الدول المتعنتة والسائرة في الإتجاه المعاكس رغم أني جزء منها لأنها عالة على الإنسانية واحتقار للتاريخ وكوارث على الأرض.
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8
3 - treporteur الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:42
أنا فين و أنت فين ! يبان ليك الفرق يامسكين
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23
4 - إنما الصدقات الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:45
عقبال ال طنجة تيك،ويعم الخير على جميع مدن وطننا الحبيب، ونتهناو من السائقين، ويتهناو منا. بارب
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6
5 - مواطن الجمعة 27 شتنبر 2019 - 14:55
حنا بغينا غير نقل عمومي في المستوى مع جوج ديال البوليس في كل حافلة
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19
6 - خالد الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:01
الاحتكار هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار و رداءة الخدمة و المنافسة هي السبيل الوحيد لتحسين اي قطاع. تذكروا معي ثمن المكالمات عندما كانت اتصالات المغرب تحتكر الهاتف وحدها ثم قارنوه مع الثمن الحالي بعد ظهور المنافسين. يجب فتح جميع القطاعات امام المنافسة الشريفة و على رأسها قطاع النقل و البقاء للاحسن و الافضل بدلا من الاحتكار القبيح و محاولة فرض خدمة وحيدة على المواطن رغم رداءتها. افتحوا المجال امام الخواص و الشركات مثل Uber و سترون النتيجة في أقرب الاجال
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3
7 - aziz الجمعة 27 شتنبر 2019 - 15:08
عندنا في المغرب الطالب عندما يحصل على الشهادة يذهب ويلزم المنزل او المقهى ليتخلص من منوعات المقررات .العربية، الفرنسية، النشاط العلمي، الرياضيات، الاجتماعيات، التربية الاسلامية ، التربية التشكيلية . ......زيادة على ثقل المحفظة التي اصبحت كتلتها تفوق كتلة التلميذ بالاضافة الى بعد المدرسة عن البيت في العالم القروي. .
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6
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