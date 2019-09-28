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الرئيسية | منوعات | السجن مدى الحياة لشقيق فتاة بسبب جريمة شرف

السجن مدى الحياة لشقيق فتاة بسبب جريمة شرف

السجن مدى الحياة لشقيق فتاة بسبب جريمة شرف
هسبريس - د.ب.أ
السبت 28 شتنبر 2019 - 08:17

أصدرت محكمة باكستانية، الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على شقيق أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أثارت جريمة القتل التي ارتكبها قبل ثلاث سنوات ضجة عالمية وأجبرت السلطات المحلية على تغليظ عقوبة مثل هذه الجرائم.

وكانت قنديل بالوش، التي ذاعت شهرتها بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتلها شقيقها في عام 2016، لحماية ما يسمى بـ"شرف الأسرة".

وكانت المحكمة في مدينة مولتان شرق البلاد قد أعلنت الحكم بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.

وأصدر القاضي حكما على شقيق بالوش بالسجن مدى الحياة، لكنه برأ أربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم رجل دين محلي يُزعم أنه حرضه على قتل بالوش.

وأقر شقيق بالوش بقتل شقيقته بسبب غضبه منها نظرا لأنه كان يعتقد أن مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي بذيئة ولطخت سمعة الأسرة، طبقا لما قاله المسؤول القضائي، محمد تاسير.

وأضاف أنه ليس هناك أي دليل ضد متهمين آخرين، من بينهم شقيق آخر لبالوش ورجل الدين.

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