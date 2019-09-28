24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:16
|13:23
|16:42
|19:20
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إدمان "ألعاب الفيديو" .. متعة خطيرة تهدد الأبناء في غفلة من الآباء
- أزغاي ينادي بتدريس الفنون في جامعات المملكة
- الكرة تقتل
- تنظيف شوارع أكادير
- قانون النقابات
أزمة المياه تتفاقم في المغرب .. والقادم أسوأ خلال السنوات المقبلة (5.00)
مرشد سياحي يُنقذ أبناء الرُحّل من "الهدر المدرسي" بجبال تنغير (4.75)
- نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية - (122)
- أخنوش: الأغلبية تمضي نحو الأمام في مشاورات التعديل الحكومي - (94)
- مؤسسة محمد السادس تمكّن 105 آلاف أستاذ من امتلاك السكن - (79)
- مرشد سياحي يُنقذ أبناء الرُحّل من "الهدر المدرسي" بجبال تنغير - (47)
- تحويل مسجد إلى وكر للرذيلة يطيح بعدة أشخاص - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجن مدى الحياة لشقيق فتاة بسبب جريمة شرف
أصدرت محكمة باكستانية، الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على شقيق أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أثارت جريمة القتل التي ارتكبها قبل ثلاث سنوات ضجة عالمية وأجبرت السلطات المحلية على تغليظ عقوبة مثل هذه الجرائم.
وكانت قنديل بالوش، التي ذاعت شهرتها بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتلها شقيقها في عام 2016، لحماية ما يسمى بـ"شرف الأسرة".
وكانت المحكمة في مدينة مولتان شرق البلاد قد أعلنت الحكم بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.
وأصدر القاضي حكما على شقيق بالوش بالسجن مدى الحياة، لكنه برأ أربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم رجل دين محلي يُزعم أنه حرضه على قتل بالوش.
وأقر شقيق بالوش بقتل شقيقته بسبب غضبه منها نظرا لأنه كان يعتقد أن مقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي بذيئة ولطخت سمعة الأسرة، طبقا لما قاله المسؤول القضائي، محمد تاسير.
وأضاف أنه ليس هناك أي دليل ضد متهمين آخرين، من بينهم شقيق آخر لبالوش ورجل الدين.