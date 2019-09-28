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الرئيسية | منوعات | زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي
هسبريس - رويترز
السبت 28 شتنبر 2019 - 00:37

خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.

وقال أول تقرير سنوي للبنتاغون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013. وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018. وأضاف أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.

وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون "نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".

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