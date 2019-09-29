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الرئيسية | منوعات | "الرجل العنكبوت" يتسلق ناطحة سحاب في فرانكفورت

"الرجل العنكبوت" يتسلق ناطحة سحاب في فرانكفورت

"الرجل العنكبوت" يتسلق ناطحة سحاب في فرانكفورت
هسبريس – د.ب.أ
السبت 28 شتنبر 2019 - 22:30

احتجزت الشرطة الألمانية المتسلق الحر، الفرنسي آلان روبير، الملقب بـ"الرجل العنكبوت"، بسبب مغامراته في التسلق، بعدما تسلق الرجل ناطحة سحاب ارتفاعها 153 مترا في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم السبت.

وبحسب شهود عيان، استغرق الأمر حوالي 20 دقيقة من روبير ليتسلق مبنى "سكايبر" في الحي المالي وسط المدينة.

وألقت الشرطة القبض على الرجل (57 عاما) بعد أن تسلق نزولا أيضا الواجهة الزجاجية للمبنى.

وبحسب الشرطة، فإن تسلق المبنى مخالف للقانون. كما تدرس الشرطة ما إذا كان روبير قد ارتكب جريمة التعدي على أملاك الغير.

وأظهرت التحقيقات الأولية عدم حدوث أضرار في المبنى جراء مغامرة روبير.

وفي مطلع العام الجاري، تسلق روبير أحد أعلى المباني في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ودخل روبير موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرات عدة بسبب أنشطة التسلق، إلا أنها تسببت في اعتقاله في العديد من مدن العالم.

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