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البرلمان الفرنسي يوافق على التلقيح الصناعي للعازبات والسحاقيات

البرلمان الفرنسي يوافق على التلقيح الصناعي للعازبات والسحاقيات
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 29 شتنبر 2019 - 02:30

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الجمعة الماضي على حكم قانوني يسمح للنساء اللاتي يعشن بمفردهن والمثليات باستخدام التلقيح الصناعي للإنجاب.

ووافق النواب على الحكم، الذي تناقشه المادة الأولى من قانون أوسع مجالا بشأن قواعد السلوك البيولوجية التي اقترحتها الحكومة الليبرالية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأغلبية 55 صوتًا مقابل 17 صوتًا.

وجاءت معظم الأصوات المؤيدة من تكتل الوسط بقيادة ماكرون، بينما جاء 11 صوتا من حزب الجمهوريين المحافظ أكبر حزب معارض.

وتواصل الجمعية الوطنية مناقشة الأحكام المتبقية من القانون، ومن بينها حق جديد للأطفال، المولودين من الحيوانات المنوية لمتبرع، يسمح لهم بمعرفة هوية والدهم البيولوجي بمجرد بلوغهم سن الرشد.

وقام الناشطون بحملة من أجل هذا الإجراء بحيث يمكن للمثليات والنساء العازبات اللاتي يرغبن في استخدام التلقيح الصناعي في فرنسا.

إلا أن المحافظين قالوا إن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مكان الآباء والحفاظ على الروابط الأسرية، كما يخشون أن يفتح هذا الحكم الطريق أمام تأجير الأرحام في المستقبل.

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