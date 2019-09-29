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كُتّاب وآراء
السعودية تنفي معلومات " مغلوطة" عن تاريخ علمها
قالت السلطات السعودية، السبت، إنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ علمها الوطني ووضع رسم يوضح شكله وأنه أخضر وفي وسطه هلال أبيض، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح ومخالف لما ورد في المصادر التاريخية.
وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز، في بيان صحافي، أن " المصادر التاريخية ذكرت أن العلم كان عبارة عن راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبريسي (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، موضحة أن ذلك ورد في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى.
وأشارت إلى أن العلم السعودي اليوم، هو امتداد لذلك العلم، والذي طور فيما بعد إلى وضع سيفين متقاطعين فوق جملة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم تم استبدال السيفين المتقاطعين بسيف ممتد فوق الجملة، ثم تغييره ووضع السيف تحت الجملة مع كتابة جملة نصر من الله وفتح قريب" تحت السيف، وصولًا للشكل الحالي الذي تم فيه تغيير نوع الخط والاكتفاء بالسيف الممتد تحت الجملة.