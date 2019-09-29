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كُتّاب وآراء
"مدريد أكثر".. حزب يساري جديد قد يقلب الخريطة السياسية الإسبانية
تسببت مشاركة حزب يساري جديد في الانتخابات الإسبانية المقررة في نونبر المقبل في تغير طفيف في الخارطة السياسية الإسبانية، إذ قد يؤثر على التصويت في الكتلة التقدمية واضطراب في الاتفاقات والتحالفات بين التكتلات المختلفة.
وقد يضر القرار الذي اتخذه حزب (مدريد أكثر) الصغير والذي اقتصرت أنشطته حتى الآن على إقليم العاصمة باليسار عبر تفتيت الأصوات، ولكنه في الوقت ذاته قد ينجح في جذب ناخبين محبطين من الوضع السياسي كانوا قد قرروا الامتناع عن التصويت.
وأسفرت انتخابات 28 أبريل الماضي التشريعية عن فوز الاشتراكيين برئاسة بدرو سانشيز، لكن دون تحقيق أغلبية برلمانية كافية وبعد خمسة شهور مع حزب (معا نستطيع) لم يتم التوصل لاتفاق.
يؤكد مسؤولون من (مدريد أكثر) أنهم لا يسعون لتفتيت الأصوات وتعقيد الوضع المعقد بالفعل في اليسار بصورة أكبر، وإنما البحث عن مواطنين يشعرون بالاستياء من غياب الاتفاق بين الحزب الاشتراكي الحاكم و(معا نستطيع).
ويرى (مدريد أكثر) نفسه كـ"مصل مضاد للامتناع عن التصويت"، كما تقول المتحدثة باسم الحزب ريتا مايستري التي شددت أن الحزب لم يكن ليفز للساحة السياسية الوطنية "لولا فشل مفاوضات تشكيل الحكومة".
ويترأس (مدريد أكثر) إنييجو إريخون الذي كان "الرجل الثاني" في تشكيل "نستطيع" قبل أن يخرج من الحزب نتيجة لخلافات مع زعيم "معا نستطيع" بابلو إيغليسياس، ارتكزت في أغلبها حول التعاون مع جماعات أخرى من اليسار، أبرزها الحزب الاشتراكي.
يذكر أن انتخابات مايو المحلية والإقليمية شهدت حصول (مدريد أكثر) على أصوات أكثر من حزب (نستطيع).