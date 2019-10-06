24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "المغرب الأخضر" ينجح في نقل الزعفران الحر إلى "قرويات بولمان" (5.00)

  2. بناية استعمارية لتعذيب المقاومة تتحوّل إلى متحف تاريخي في خريبكة (5.00)

  3. بلا فريج: التعديل الحكومي يُغيّر الوجوه فقط .. والسياسات لا تتبدل (5.00)

  4. شوقي يغنّي للأمن الوطني (5.00)

  5. "بنك المغرب" يُلزم المصارف بإقفال الحسابات المتوقفة عن التشغيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | ما علامات الإصابة بسرطان الثدي؟

ما علامات الإصابة بسرطان الثدي؟

ما علامات الإصابة بسرطان الثدي؟
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 01:14

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك العديد من العلامات، التي تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي وتستدعي الفحص الطبي.

وأوضحت المجلة الألمانية أن أشهر هذه العلامات هو ظهور عقدة متكتلة بالثدي أو تورم ظاهر أو ظهور احمرار وتقرح مع شعور بحرارة في طبقة الجلد على الثدي، كما أن تشقق الحلمة وانسحابها للداخل قد تكون علامات على الإصابة بسرطان الثدي.

ونصحت المجلة الألمانية النساء بملاحظة منطقة الثدي بشكل منتظم، وإذا ظهرت أياً من هذه الأعراض فلا داعي للذعر؛ حيث تحدث بعض التغيرات على الثدي من حين لآخر، ولكن عند ملاحظة إحدى هذه العلامات لفترة طويلة وعدم زوالها من تلقاء نفسها، فلابد من إجراء فحص طبي، للتأكد من مسبب هذه الشكوى، وأفضل وقت لفحص الثدي بعد الدورة الشهرية ببضعة أيام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.