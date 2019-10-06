ما علامات الإصابة بسرطان الثدي؟

هسبريس - د.ب.أ

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك العديد من العلامات، التي تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي وتستدعي الفحص الطبي.

وأوضحت المجلة الألمانية أن أشهر هذه العلامات هو ظهور عقدة متكتلة بالثدي أو تورم ظاهر أو ظهور احمرار وتقرح مع شعور بحرارة في طبقة الجلد على الثدي، كما أن تشقق الحلمة وانسحابها للداخل قد تكون علامات على الإصابة بسرطان الثدي.

ونصحت المجلة الألمانية النساء بملاحظة منطقة الثدي بشكل منتظم، وإذا ظهرت أياً من هذه الأعراض فلا داعي للذعر؛ حيث تحدث بعض التغيرات على الثدي من حين لآخر، ولكن عند ملاحظة إحدى هذه العلامات لفترة طويلة وعدم زوالها من تلقاء نفسها، فلابد من إجراء فحص طبي، للتأكد من مسبب هذه الشكوى، وأفضل وقت لفحص الثدي بعد الدورة الشهرية ببضعة أيام.