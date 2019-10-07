24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات
- "تريبورتور" ينهي حياة خمسيني بمدينة سطات
- "الكنوز" توقع بعصابة في قبضة الدرك بآيت أورير
- بلافريج والعلاقات الرضائية
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الماليزي داخل القاعة
"الحديد والنار" يواجه المحتجين العراقيين .. وعدد القتلى يتجاوز المائة (5.00)
بعد "صفعة الرئاسة".. "النهضة" تتصدر انتخابات تونس بـ40 مقعدا (5.00)
هنود ينفتحون على تجربة متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش (5.00)
دبلوماسية المملكة تخترقُ دول "سادك".. وقلاع البوليساريو تتهاوى (5.00)
- هل يعزّز نجاح "النهضة" التونسية صدارة "البيجيدي" سنة 2021؟ - (57)
- رصيف الصحافة: الحكومة المغربية الجديدة تتشكل من 22 وزيرا - (49)
- "مولاي مسعود" .. قصة ثري عصامي انطلق من الصفر إلى القمة - (47)
- الحريات الفردية و"زواج الفاتحة" .. الأسئلة المُغيَّبة في قضية الريسوني - (46)
- قبل حوالي 200 عام .. مستشرق سويسري يعدّد مزايا اللغة العربية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أثناء مروره على بعد 80 كلم من العاصمة .. وزير الصحة يولّد سيدة في غياب المساعدة الطبية
وجد وزير الصحة الغابوني، ماكس ليموكو، نفسه مضطرا لارتداء وزرة الطبيب خلال مروره أمس الأحد بالطريق الوطنية رقم 1 على بعد 80 كلم من العاصمة ليبروفيل، وذلك لتوليد سيدة في غياب المساعدة الطبية.
ونقلت صحيفة (لونيون) في عددها اليوم الاثنين، أنه "على بعد 80 كلم عن العاصمة ليبروفيل، ساهم وزير الصحة، الدكتور ماكس ليموكو، في نجاح عملية وضع السيدة نسانغ موراي (26 سنة) لمولودها".
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير كان في طريقة إلى مويلا (جنوب)، على رأس وفد مهم ولأسباب مهنية، قبل أن يستوقف موكبه أحد ركاب حافلة ويخبره بوجود شابة على وشك وضع مولودها في بلدة بالجوار لا تتوفر فيها المساعدة الطبية.
وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمصادفة سارة، ذلك أن مرور وزير الصحة، الذي يزاول مهنة الطب في الأصل، كان له إسهام معتبر، مشيرة إلى أن الطبيب أوقف رحلته من دون تردد ليتكفل بتأمين عملية الوضع.