أثناء مروره على بعد 80 كلم من العاصمة .. وزير الصحة يولّد سيدة في غياب المساعدة الطبية

هسبريس - و.م.ع

وجد وزير الصحة الغابوني، ماكس ليموكو، نفسه مضطرا لارتداء وزرة الطبيب خلال مروره أمس الأحد بالطريق الوطنية رقم 1 على بعد 80 كلم من العاصمة ليبروفيل، وذلك لتوليد سيدة في غياب المساعدة الطبية.

ونقلت صحيفة (لونيون) في عددها اليوم الاثنين، أنه "على بعد 80 كلم عن العاصمة ليبروفيل، ساهم وزير الصحة، الدكتور ماكس ليموكو، في نجاح عملية وضع السيدة نسانغ موراي (26 سنة) لمولودها".

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير كان في طريقة إلى مويلا (جنوب)، على رأس وفد مهم ولأسباب مهنية، قبل أن يستوقف موكبه أحد ركاب حافلة ويخبره بوجود شابة على وشك وضع مولودها في بلدة بالجوار لا تتوفر فيها المساعدة الطبية.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمصادفة سارة، ذلك أن مرور وزير الصحة، الذي يزاول مهنة الطب في الأصل، كان له إسهام معتبر، مشيرة إلى أن الطبيب أوقف رحلته من دون تردد ليتكفل بتأمين عملية الوضع.