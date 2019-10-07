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الرئيسية | منوعات | أثناء مروره على بعد 80 كلم من العاصمة .. وزير الصحة يولّد سيدة في غياب المساعدة الطبية

أثناء مروره على بعد 80 كلم من العاصمة .. وزير الصحة يولّد سيدة في غياب المساعدة الطبية

أثناء مروره على بعد 80 كلم من العاصمة .. وزير الصحة يولّد سيدة في غياب المساعدة الطبية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:08

وجد وزير الصحة الغابوني، ماكس ليموكو، نفسه مضطرا لارتداء وزرة الطبيب خلال مروره أمس الأحد بالطريق الوطنية رقم 1 على بعد 80 كلم من العاصمة ليبروفيل، وذلك لتوليد سيدة في غياب المساعدة الطبية.

ونقلت صحيفة (لونيون) في عددها اليوم الاثنين، أنه "على بعد 80 كلم عن العاصمة ليبروفيل، ساهم وزير الصحة، الدكتور ماكس ليموكو، في نجاح عملية وضع السيدة نسانغ موراي (26 سنة) لمولودها".

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير كان في طريقة إلى مويلا (جنوب)، على رأس وفد مهم ولأسباب مهنية، قبل أن يستوقف موكبه أحد ركاب حافلة ويخبره بوجود شابة على وشك وضع مولودها في بلدة بالجوار لا تتوفر فيها المساعدة الطبية.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بمصادفة سارة، ذلك أن مرور وزير الصحة، الذي يزاول مهنة الطب في الأصل، كان له إسهام معتبر، مشيرة إلى أن الطبيب أوقف رحلته من دون تردد ليتكفل بتأمين عملية الوضع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - marocain الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:08
يسحاب ليا أنس الدكالي . قلت مع راسي هذه غير شي تخريجة ديال الحلقة الأخيرة...هاهاها...
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24
2 - mohamed الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:09
هدا هو الطبيب بمعنى الكلمة ماشي بحال هداك الطبيب في المستشفى و لم يقم بواجبه اثناء وقت عمله مما ادى الى وفاتها .
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21
3 - oujda48 الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:09
المعنى الحقيقي ديال الرجل المناسب في المكان المناسب ....
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20
4 - مغربي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:10
Bravo .. Bravo .. Bravo .. Bravo ..
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13
5 - فرحة لم تكتمل الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:11
فرحتونا كنت اظن ان الامر يتعلق بالمغرب الحبيب وقلت في نفسى الحمد لله هده بشارة خير تغير احساس المسؤولين واصبحوا يراعوا شعورنا واحساسنا .....لكن يا فرحتاه لم تكتمل
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18
6 - oued amlil الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:12
لازال الشرفاء وذوي الضمائر. ونعم التصرف نتمنى أن يكون قدوة لمن لا ضمير له.
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14
7 - ماجد واويزغت الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:12
فالأول يسحابلي الواقعة وقعت في المغرب هههههههههههه
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15
8 - ARGAZ الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:13
أردت أن أقارن بين وزير الصحة الغابوني ووزير بلا صحة المغربي فتنملت اصابع يدي...لا مجال للمقارنة.
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13
9 - مغربي حر الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:13
وزير الصحة هو في الاساس طبيب حنا عامل و والي سابق هو المرشح ليكون وزيرا للصحة الدروس ولات تتجينا من بلدان كنا نحسب انفسنا متقدمين عليهم
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12
10 - h.m الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:15
وزير الصحة عندنا ماقاريش الطب هههه
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2
11 - أستاذة وطنية الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:15
عندما تجتمع الإنسانية والمسؤولية نتمكن من عتق رقاب من الموت او من الفقر القاتل
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3
12 - عبدو من الرباط الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:16
كل الدول تضع الشخص المناسب في المكان المناسب أي أن وزير الصحة نفسه طبيب لكن عندنا فقط تجد وزير الصحة لا علاقة له مع الطب ووزير التعليم لا علاقة له مع التعليم لهذا كل الدول تتقدم نحو الأمام إلا نحن نرجع الى الوراء لهذا نصنف دائما مع الدول المتقدمة في التخلف وغالبا نحصل على المركز الاخير
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3
13 - Red pen الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:16
جميييل. لكن تصوروا نفس الحالة في المغرب. سمحوا لي ، سؤال ليس في محله. أصلا الموكب يمر بسرعة و لن يقف لأن الوليمة ستبرد.
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2
14 - مواطنة الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:19
لما قرات العنوان صدمت بكل ما في الكلمة من معنى كنت اظنه وزير الصحة المغربي
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2
15 - المحقق كونان الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:19
هذا هو المعنى الصحيح للرجل المناسب في المكان المناسب و تخيلو معايا فالمغرب لو كان كل وزير على وزارة معينة كيقوم بدور ديالو فحال هاد صاحبونا صاحب الموضوع كيف كان غادي يولي المغرب الخبار فراسكم.. مثلا وزير تعليم ملي يشوف فيديو من عند أستاذة كتوضح فيه ظروف عملها المزرية و معاناة التلاميذ بدراسة في حجرات متساقطة يصبح لجنة وزارية فالمدرسة المذكورة و مادوز شهر حتى تكون تصلحت و يطلق هاشتارك يطلب فيه من كل استاذ و تلميذ بالمغرب يوثقو الاقسام و المدارس ديالهم الآلة للسقوط و ينشروها باش توصلو و يعطي تعليماته باش تصلح و نكونو قضينا الغراض و كل مشكل يتعالج على حدى.. ما تنساوش انا قولت ليكم غي تخيلو ماشي بصح هههه
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