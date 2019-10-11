24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري (5.00)

  2. الأمن يوقف 3 أشخاص في قضايا إجرامية ببرشيد (5.00)

  3. الشرطة المغربية تتواصل (5.00)

  4. 29 عاما على "مجزرة الأقصى" .. جرائم الاحتلال وصمود فلسطين (5.00)

  5. محاولة فرار تثير الرعب في مشفى الرازي بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"

وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"

وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 22:40

توفي بموسكو الجمعة رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف (85 عاما) أول شخص يخرج من مركبة فضائية في المدار في 1958، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في رسالة إلى عائلة ليونوف "سيبقى اسمه إلى الأبد في التاريخ".

وأضافت "أعظم ذكرى له ستكون إنجازات بلادنا المستقبلية في السفر إلى الفضاء، والتي كرس لها حياته البطولية".

وأجرى ليونوف أول رحلة إلى الفضاء لمدة 10 دقائق تقريبًا خلال مهمة استمرت يوما وسط سباق الفضاء في عقد الستينيات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حينذاك.

وتوفي ليونوف بعد معركة طويلة مع مرض لم يكشف عنه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية. من المقرر إقامة جنازته يوم الثلاثاء المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.