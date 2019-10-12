مظلي يعلق في عمود إنارة أثناء العرض العسكري بإسبانيا

هسبريس - إفي

علق مظلي في عمود إنارة أثناء هبوطه بعلم إسبانيا خلال العرض العسكري الذي يقام السبت في مدريد بمناسبة العيد الوطني للبلاد بحضور العاهل الإسباني فيليبي السادس وزوجته ليتيثيا وكبار رجال الدولة.

وبقي المظلي الذي كان سيهبط بعلم إسبانيا أثناء العرض عالقا في العمود لعدة دقائق في ساحة ليما بالعاصمة مدريد.

وبدلا من أن يهبط الرجل التابع لقوات المظلات رافعا علم المملكة اصطدم بقوة بالعمود وظل مكبلا بخيوط المظلة والعلم.

وبعد عدة دقائق، تلقى فيها تصفيق على سبيل التشجيع من جانب الملك وقرينته وطفلتيهما وباقي رجال الدولة والمدعوين، ترك المظلي أولا العلم يهبط، واستمر العرض بنقل العلم من أجل رفعه خلال العرض.

وتمكن المظلي الذي يتمتع بخبرة كبيرة بعد إجراء 600 قفزة بالمظلات من الهبوط من العمود دون التعرض لأي إصابة وسط تصفيق حار من جانب الحضور.

وذكرت مصادر من وزارة الدفاع الإسبانية أن المظلي تعرض للفحص الطبي وهو في حالة جيدة للغاية، مشيرة إلى أن الملك أبدى اهتماما بحالته، وسيقدم له التحية بشكل شخصي عقب العرض.

ويشارك في العرض العسكري 4.5 آلاف فرد من الجيش الإسباني، فضلا عن عناصر من الحرس المدني، جنبا إلى جنب مع 150 مركبة عسكرية.

وتحتفل إسبانيا في 12 أكتوبر من كل عام بالعيد الوطني الذي يحي الذكرى السنوية لاكتشاف الإسبان للأمريكتين.