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الرئيسية | منوعات | دبي تطلق "روبوتا" حكوميا يرصد غياب الموظفين ويحدد الرواتب

دبي تطلق "روبوتا" حكوميا يرصد غياب الموظفين ويحدد الرواتب

دبي تطلق "روبوتا" حكوميا يرصد غياب الموظفين ويحدد الرواتب
هسبريس - د .ب .أ
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:43

وظفت هيئة الصحة بدبي، روبوتا للموارد البشرية، والذي "يعد أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية بمنطقة الخليج".

والروبوت يؤدي وظيفته على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لإتمام 15 عملية إدارية مهمة، بدقة عالية تصل نسبتها إلى 100 في المئة.

وقال مدير عام الهيئة حميد القطامي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت إن الروبوت "يأتي ضمن مبادرات الهيئة للتحول الذكي وترشيد النفقات ويوفر الروبوت ما قيمته 994 ألف درهم سنوياً (الدولار يعادل 3.67 درهم)".

وأضاف القطامي قائلا إن فكرة توظيف (روبوت)، في إنجاز العمليات الإدارية للموارد البشرية، من شأنها رفع معدلات رضا الموظفين وإسعادهم، بتيسير كل ما يتعلق بمعاملاتهم، وتبسيط الإجراءات التي تخص شؤون حياتهم.

من جانبها، أوضحت أمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، أن (الروبوت) فائق المستوى، ويؤدي عمليات مهمة وحيوية، تخص أكثر من 13 ألف موظف وموظفة في جميع قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة الطبية، موضحة أن من قائمة الأعمال التي يقوم بها (الروبوت) تتسع إلى 15 عملية.

ومن بين مهام الروبوت احتساب الراتب الشهري، وإبلاغ الموظفين الذين انتهت صلاحية وثائقهم مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية.

ويوجه الروبوت إشعارات للموظفين بمخالفات الحضور والانصراف أسبوعيا، وتذكير الموظفين الذين لم يصححوا مخالفات الحضور والانصراف المرسلة سابقاً.

ويتولى الروبوت إصدار شهادات العمل والراتب لكل موظف، ورصد الإجازات المرضية للموظفين وتقديمها للمدراء.

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