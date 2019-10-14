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كُتّاب وآراء
دراسة علمية: الفقر والبطالة يلازمان متوسط العمر المنخفض
كشفت دراسة حديثة أن الفقر والبطالة وتدني التعليم من العوامل الملازمة في ألمانيا لمتوسط عمر منخفض.
وذكر باحثون من معهد ماكس بلانك للأبحاث الديموغرافية عقب تقييم 2 مليون مفردة بيانات أن احتمالات وفاة الرجال في الفترة العمرية من 30 إلى 59 عاما يرتفع بنسبة 150% بين الخمس الأقل دخلا منهم مقارنة بالخمس الأعلى دخلا.
وبحسب الدراسة، التي نُشرها الباحثون في دورية "بي إم جي أوبن"، فإن البطالة تضاعف في نفس الفئة العمرية مخاطر الوفاة، أما التعليم المتدني فيزيدها بنسبة 30%.
وحلل الخبراء بيانات تأمينات المعاشات لـ27 مليون موظف كانت تتراوح أعمارهم عام 2013 بين 30 و 59 عاما.
وذكر الباحث الأول في الدراسة، بافل جريجوريف، في بيان نشره المعهد الإثنين: "لأول مرة نستند إلى قاعدة بيانات مضمونة عند تحليل عوامل فردية وتأثيرها على الوفاة في ألمانيا".