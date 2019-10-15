"جاكوزي" يسحب شعر طفلة ويتسبب في موتها بمنزلها بدبي

هسبريس - د.ب.أ

توفيت طفلة أوربية في دبي غرقا في حوض جاكوزي، بعد أن سحب محرك المياه شعرها في الحوض، ولم تستطع الإفلات.

وقال مسؤولون في شرطة دبي، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الحادث الذي يعد الأول من نوعه وقع حين كانت طفلة يبلغ عمرها 10 سنوات تستحم في حوض جاكوزي يبلغ عمقه متر داخل المنزل.

وذكروا أن الشرطة تلقت بلاغا بغرق الطفلة، وتبين من فحص موقع الحادث أن الطفلة فارقت الحياة نتيجة سحب آلة التحكم في مياه الجاكوزي لشعرها من خلال فتحات المياه، وعدم تمكنها من تحرير شعرها والخروج من الحوض، ما تسبب في غرقها.

وشرحوا أن الطفلة ذهبت للاستحمام وبعد فترة لاحظ والدها تأخرها في الحمام، وعدم سماع أي صوت لها، فأسرع إلى الحمام ليجدها مستقرة في قاع الحوض وقد فارقت الحياة.

وقال العقيد أحمد حميد المري مدير إدارة مسرح الجريمة بشرطة دبي إن التحقيقات الأولية للحادث بيّنت أن حوض الجاكوزي يوجد به آلية امتصاص قوية، سحبت خصلات كثيفة من شعرها في المصفاة بقاع الحوض ما أدى إلى غرقها.

وأفاد بأنه تم نقل حوض الجاكوزي الى مقر المختبر الجنائي لمزيد من الفحوص الفنية من قبل ضباط قسم الهندسة الجنائية، الذين اكتشفوا أن فتحات الشفط غير متساوية القوة، وأن به عيب هندسي من قبل الشركة المصنعة، تمثل في فجوات تؤدي الى دوامات قوية تؤثر في ديناميكية التيار المائي، ما جعل شفط خصلات الشعر سهلة من قبل التيار المائي.