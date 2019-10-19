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كُتّاب وآراء
"سانوفي" تسحب دواء "زانتاك" في أمريكا وكندا بسبب مادة مسرطنة
قامت شركة صناعة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، أمس، بعمليات سحب لدواء المعدة شديد الرواج زانتاك، وذلك بشكل تطوعي في كل من الولايات المتحدة وكندا وسط مخاوف من احتمالية احتوائه على مادة تصيب الإنسان بالسرطان، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.
وجاء إعلان شركة صناعة الدواء الفرنسية عقب قرارات من كبار مشغلي الصيدليات في الولايات المتحدة، ومن بينها سلسلة والجرينز لبيع المستحضرات والدواء وبوتس أليانس انك وولمارت انك، وذلك لسحب الدواء وجمعه من أرفف الصيدليات والمتاجر.
وبالإضافة إلى ذلك، سحبت الشركات المصنعة بعض الإصدارات العامة من منتجات زانتاك المعروفة باسم رانيتيدين.
وبسبب وجود تناقض في نتائج الاختبارات الأولية للمكونات الرئيسية المستخدمة في المنتجات الأمريكية والكندية، قررت سانوفي تنفيذ عملية السحب في تلك البلدان مع استمرار التحقيقات.
وقالت الشركة إنها تعمل مع السلطات الصحية لتحديد مستوى ومدى عملية السحب.