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الرئيسية | منوعات | ثلاثيني يعيق انطلاقة "ميترو" ليرغمه على انتظار زوجته في ألمانيا

ثلاثيني يعيق انطلاقة "ميترو" ليرغمه على انتظار زوجته في ألمانيا

ثلاثيني يعيق انطلاقة "ميترو" ليرغمه على انتظار زوجته في ألمانيا
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 02:07

لأن زوجته لم تصل في الموعد قام رجل بمحاولة إعاقة انطلاق ميترو بأحد شوارع مدينة إسن غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة أمس إن القطار كان في محطة إسن الغربية مهيأ للانطلاق.

كان الرجل (34 عاما) طلب من قائد الميترو أن ينتظر وصول زوجته، إلا أن السائق لم يبد استعدادا لذلك فتوجه الرجل إلى القضبان ووقف عليها أمام الميترو.

في النهاية جاءت المرأة تتهادى وركب كلا الزوجين القطار.

إلا أن الشرطة الاتحادية كانت في انتظارهما على المحطة التالية، وتم تحريك قضية جنائية ضد الرجل بسبب تعطيل مؤسسة عامة

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