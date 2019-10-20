24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية
- تمرير موازنة لبنان النهائية دون ضرائب جديدة
- حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي
- مقتل 5 عسكريين في هجومين شمال بوركينافاسو
- حضور وازن للصحراء في "أيام المغرب" بفرنسا
تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)
هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)
- تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية - (94)
- هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد - (80)
- المغرب يسحق الجزائر ويبلغ نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليّين - (76)
- حكومة العثماني تتوقع ارتفاع إيرادات ضرائب المشروبات الكحولية والتبغ - (75)
- عندما أشاد محمد الخامس بخصال الماريشال ليوطي وبفرنسا "الرؤوفة" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالة اللسان تشير إلى صحة الجسم
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن اللسان يعد مؤشرا على حالة الجهاز الهضمي الصحية، كما أن تكون طبقة بيضاء عليه لا تدعو للقلق، لكن إذا كانت هذه الطبقة قوية فقد تكون علامة على إصابة فطرية، ويعتبر اللسان من الأجهزة الهامة التي يمكن للأطباء اكتشاف العديد من المشاكل والأمراض عن طريقها.
ويظهر اللسان الصحي بلون أحمر شاحب ورطب قليلا مع طبقة بيضاء رقيقة، تدل على أن المعدة قد هضمت الطعام بشكل جيد، ويشير كبر حجم الحليمات وزيادة حمرتها، وهو ما يعرف بلسان الفراولة إلى وجود أمراض معدية مثل الحمى القرمزية.
وقد تظهر على اللسان طبقة شبه سوداء كنتيجة للعلاج بالمضادات الحيوية، وقد يشير اللسان إلى نقص الفيتامينات في الجسم عن طريق ظهوره بلون أحمر مع وجود التهابات، والتي قد تكون أيضا علامة على فقر الدم أو الإصابة بالسكري، وتشير زيادة حجم اللسان بشكل غير طبيعي إلى مشكلة في الغدة الدرقية، أو ورم في المخ، ويشير تورم اللسان إلى الإصابة بحساسية شديدة قد تشكل خطرا على الحياة.
ويعبر الجفاف غير الطبيعي باللسان على مرض في الغدد اللعابية، كما أن مصاحبة اللون الأحمر باللسان لأعراض أخرى مثل الصداع أو آلام البطن تكون علامة على أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد والقلب.