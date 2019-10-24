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الرئيسية | منوعات | الحكم بالإعدام على 16 شخصا لحرقهم طالبة بعد تحرشهم بها

الحكم بالإعدام على 16 شخصا لحرقهم طالبة بعد تحرشهم بها

الحكم بالإعدام على 16 شخصا لحرقهم طالبة بعد تحرشهم بها
هسبريس - إفي
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 21:48

أصدرت محكمة في بنجلادش حكما بإعدام 16 شخصا الخميس، وذلك لقيامهم بحرق فتاة بعدما تقدمت بشكوى أفادت فيها بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل مدير المدرسة الإسلامية -وهو من بين أولئك الذين حكم عليهم بالإعدام شنقا- التي كانت تدرس بها.

وقال شاهجان ساجو، محامي عائلة الفتاة نصرت جهان رافي، الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، والتي قُتلت في أبريل الماضي، لدى مغادرته المحكمة "حُكم على جميع المدعى عليهم بالإعدام بموجب المادتين 4 (1) و30 من قانون التصدي للعنف ضد النساء والأطفال، والذي يشير إلى جرائم القتل بمواد قابلة للاشتعال والاشتراك في الجريمة".

ومن بين المدانين مدير المدرسة التي كانت تدرس بها نصرت، ويدعى سراج عود دولا، والذي قدمت الشكوى ضده بسبب تحرشه الجنسي بها، فضلا عن العديد من المعلمين والطلاب بالمدرسة.

كما قضت محكمة منطقة فيني بمقاطعة شيتاجونج الجنوبية الشرقية، بإلزام كل شخص من المدانين بدفع غرامة قدرها ألف يورو لعائلة الفتاة.

وتعود وقائع الحادثة إلى 6 أبريل الماضي، عندما قام بعض الأشخاص 'المتنكرين' بخداع الفتاة واصطحابها إلى سطح المدرسة، ثم ضغطوا عليها لسحب شكوى التحرش الجنسي ضد مدير المدرسة.

وعندما رفضت، صبوا عليها بنزين حارق وأشعلوا النار بها. وتوفيت نصرت في المستشفى بعد 4 أيام من الحادثة بعد تعرضها لحروق بنسبة 80%.

وحاول المتهمون أن يصوروا الأمر وكأنه كان انتحارا، حسب تحقيقات الشرطة.

وأثار قتل نصرت احتجاجات في كافة أنحاء البلاد من قبل جماعات حقوق الإنسان التي أدانت تزايد الانتهاكات ضد النساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من البيضاء الخميس 24 أكتوبر 2019 - 22:07
مثل هذه الأحكام يجب ان تطبق في بلادنا كل من سولت له نفسه الاعتداء علي أي امرأة الفتاة ينال عقابه لانه لما تري مايحصل للنساء في بلادنا يندي له الجبين
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