مركز للتوعية الصحية: "السعال الديكي يهاجم البالغين أيضا"

هسبريس - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن السعال الديكي ليس حِكرا على الأطفال فقط؛ حيث إنه يهاجم البالغين أيضا، خاصة كبار السن، والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة، وكذلك الأشخاص، الذين لم يتلقوا تطعيما ضده.

وأوضح المركز الاتحادي أن السعال الديكي يندرج ضمن الأمراض المُعدية الأكثر شيوعا، التي تصيب المسالك التنفسية، وتسببه بكتيريا تهاجم الأغشية المخاطية المبطنة للمسالك التنفسية.

وتتمثل أعراض السعال الديكي في نوبات السعال، التي تتخذ شكل التشنجات، خاصة ليلا، والتي تكون مصحوبة ببلغم، وضيق التنفس والشعور بالاختناق، بالإضافة إلى أعراض نزلة البرد مثل الرشح والحمى والشعور بالإنهاك واضطرابات النوم.

ويتم علاج السعال الديكي بواسطة المضادات الحيوية، مع مراعاة شرب السوائل بكثرة مثل الماء وشاي الأعشاب. وأثناء نوبة السعال ينبغي اتخاذ وضعية جلوس منتصبة مع إمالة الرأس للأمام بعض الشيء؛ حيث يعمل ذلك على تسهيل التنفس.

وللوقاية من السعال الديكي، ينبغي الابتعاد عن الأشخاص المصابين به؛ نظرا لأنه مرض مُعد للغاية ينتقل عبر السعال والعطس والنَفس، في حين يتعين على الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى تلقي التطعيم ضده.