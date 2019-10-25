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كُتّاب وآراء
لاعب برشلونة بيكيه يتلقى 7 آلاف مكالمة هاتفية في بضع دقائق
نشر لاعب كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، منظم النسخة الجديدة من بطولة كأس ديفيز للتنس عبر شركة (كوزموس)، رقم هاتفه المحمول عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأهدى تذاكر لحضور البطولة لمشجع تحدث معه هاتفيا.
ونشر بيكيه، نجم برشلونة والمتوج مع إسبانيا بمونديال كأس العالم 2010 وأمم أوروبا في 2012 عبر حسابيه الرسميين على (تويتر) و(إنستغرام) "في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001".
وبعدها كشف بيكيه أنه استقبل في عدة دقائق ما يقرب من 7 آلاف مكالمة هاتفية.
وأشار إلى أنه تحدث مع مشجع مدريدي يدعى خوسيه، وأنه قام باهدائه تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز، البطولة التي ستقام في العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.