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الرئيسية | منوعات | عارضة أزياء إيرانية تطلب حق اللجوء في الفلبين خوفا على حياتها

عارضة أزياء إيرانية تطلب حق اللجوء في الفلبين خوفا على حياتها

عارضة أزياء إيرانية تطلب حق اللجوء في الفلبين خوفا على حياتها
هسبريس - إفي
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:56

طلبت عارضة الأزياء الإيرانية بهاره زاري بهاري اللجوء في الفلبين خشية التعرض للإعدام في بلادها التي تطالب بتسليمها على صلة بـ"تهم مدفوعة بأرائها السياسية".

وتتهم السلطات الإيرانية العارضة البالغة من العمر 31 عاما، بالاعتداء على رجل إيراني في الفلبين، وهي تهمة تنفيها وتقول إنها موجهة إليها بسبب أرائها السياسية المناهضة للنظام في الجمهورية الإسلامية التي أرسلت إخطارا أحمر للإنتربول لاعتقالها.

لذلك لم تتمكن بهاري من دخول الفلبين ولا زالت رهن الاحتجاز في المطار منذ 17 أكتوبر الجاري حين كانت تحاول دخول مانيلا قادمة من دبي، وجاري البت في طلب اللجوء الذي تقدمت به.

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على (فيسبوك) الليلة الماضية، قالت "ما زلت هنا في مطار مانيلا. جاري البت في طلبي للجوء وأتمنى أن ينقلونني لبلد آخر لأن الفلبين لم تعد آمنة بالنسبة لي".

وأضافت العارضة التي تخشى من أن تسلمها الفلبين لإيران، "احتاج لمكان آمن حيث أستطيع أن أعيش حياتي بلا توتر. شكرا لدعم الشعب الفلبيني وأتمنى أن تصل الحكومة للحقيقة حول إخطار الإنتربول قريبا وتساعدني".

يشار إلى أن بهاري كانت قد مثلت إيران في مسابقة ملكة جمال القارات التي أقيمت في مانيلا العام الماضي، وأثناء مشاركتها رفعت لافتة مؤيدة لرضا بهلوي، ولي العهد الإيراني السابق والمنشق الرئيسي عن النظام الحالي في الجمهورية الإسلامية

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