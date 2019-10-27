أغذية الألياف والزبادي تقلّل خطر سرطان الرئة

هسبريس من الرباط

أجرى باحثون في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من جامعة سيول الوطنية، دراسة نشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "JAMA Oncology" العلمية، تبيّن لهم من خلالها أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة رصدت فوائد النظام الغذائي الغني بالألياف واللبن والزبادي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الجهاز الهضمي، مشيرين إلى أن هذه الدراسة الجديدة، التي استندت إلى تحليل بيانات من دراسات شملت 1.4 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، كشفت أن هذا النظام الغذائي قد يحمي أيضا من سرطان الرئة.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات، بحسب كمية الألياف والزبادي التي تناولوها، حيث وجد الباحثون أن المشاركين الأكثر تناولا للزبادي والألياف انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بمن تناولوا كميات أقل منهما.

وقال الدكتور شياو أوشو، قائد فريق البحث: "كانت العلاقة بين الوقاية من سرطان الرئة وتناول الزبادي والألياف قوية، وقد شوهدت باستمرار بين المدخنين الحاليين ومن أقلعوا عن التدخين، إضافة إلى غير المدخنين، وكذلك بين الرجال والنساء"، مضيفا أن "الفوائد الصحية للألياف والزبادي مهمة جدا، لأنها تعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء، وخصائص البروبيوتيك".

وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف خضروات مثل الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف، كما تشمل فواكه مثل الموز والتفاح والفراولة والخوخ والبرتقال، وحبوب وبقوليات مثل القمح والبازيلاء والعدس والفاصوليا والفول والحمص.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالتهاب مفصل الركبة وهشاشة العظام، ويحافظ على صحة القولون، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الفتيات اللواتي يتناولن الأطعمة الغنية بالألياف بكثرة، خلال فترة المراهقة ومرحلة الشباب، يصبحن أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي مستقبلا.

ووفق الدراسات، فإن النساء اللواتي يتناولن أطعمة غنية بالألياف بكثرة أثناء الحمل يقل خطر إصابة أطفالهن بمرض الربو، وحساسية الشعب الهوائية، وأن "سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 222 ألف حالة جديدة بالمرض وما يزيد على 155 ألف حالة وفاة عام 2017، وفقا للمعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة".