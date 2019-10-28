24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قاعدة الإرهابيّين بجبال وزان
- رصيف الصحافة: الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين"
- سبيك يكشف تخطيط "خلية طماريس" لإعلان المغرب ولاية لـ"داعش"
- مقتل زعيم "داعش" بسوريا يفجر عاصفة ترحيبٍ دولي وتشكيك روسي
- خبراء: مصرع البغدادي يضرب قلب "داعش" ولا يجتث خطر الإرهاب
المسيحيون يحتفون بالكاردينال روميرو في "قدّاس" بكنيسة الرباط (5.00)
- موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر - (107)
- مجلس النواب يرد على جريمة تمزيق العلم بترديد النشيد الوطني - (85)
- رصيف الصحافة: الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين" - (63)
- قاعدة الإرهابيّين بجبال وزان - (49)
- الكتاني: الدعم المالي المباشر للفقراء ريعٌ .. والتنمية ترتبط بالبادية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طائرة فضائية عسكرية سرية تصل فلوريدا مسجلة أطول رحلة مدارية
قال سلاح الجو الأمريكي إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاغون إكس-37بي هبطت في فلوريدا نهاية الأسبوع المنصرم بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين لتنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.
وقال سلاح الجو إن إكس-37بي، التي صنعتها بوينغ وهي بدون طيار، وصلت أمس الأحد إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعدما قضت 780 يوما في الدوران حول الأرض في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.
وأُرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، لتبدأ مهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.
وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان "تواصل إكس-37بي إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".
وكانت مهمة إكس-37بي السابقة قد استمرت 718 يوما وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية يوم الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865