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تحذير من السماح للأطفال باستخدام الهاتف المحمول قبل سن عشر سنوات

تحذير من السماح للأطفال باستخدام الهاتف المحمول قبل سن عشر سنوات
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 01 نونبر 2019 - 13:34

حذر رئيس اتحاد أطباء الأطفال في ألمانيا من السماح للأطفال في سن مبكرة باستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

وأكد توماس فيشباخ في تصريح لصحيفة "نويه أوسنا بروكر تسايتونج" أنه يجب ألا يسمح للأطفال دون سن الحادية عشرة باستخدام المحمول، وأضاف: "كلما أجلنا استخدام أجهزة الهاتف الذكي كلما كان أفضل".

قال فيشباخ إنه يراقب بفزع كيف أن سن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة الهاتف الذكي و اللوحي تتراجع بشكل دائم، مضيفا: "لم يعد الآباء يعلمون أولادهم اللعب أو أن يشغلوا أوقاتهم بشكل مفيد، بل يضعون أبناءهم أمام الأجهزة، وربما انشغل الأطفال بهذه الأجهزة أثناء تناول الطعام، إنه توجه مخيف له تداعيات كارثية على تطور الأطفال".

كما أكد فيشباخ أنه يرى وجود علاقة بين استخدام الوسائط الإعلامية و إمكانية وجود مشاكل في التركيز لدى الأطفال، "وكلما ازداد استخدام الوسائط كلما كان أداء الأطفال في المدرسة أضعف".

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