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كُتّاب وآراء
وفاة أكبر معمرة في العالم عن 123 عاما في روسيا
توفيت الروسية تانزيليا بيسيمبييفا، التي أدرجت في عام 2016 في موسوعة الأرقام القياسية الروسية كأكبر معمرة في العالم، عن عمر يناهز 123 عاما، وفقا لما ذكره نجلها شينتاس بيسيمبييفا الأربعاء إلى وكالة (أنترفاكس) الروسية.
وكانت تعيش المرأة، التي ولدت في 14 مارس 1896، في بلدة أليتشا بمقاطعة أستراخان بجنوب روسيا، بحسب نجلها.
وقال شينتاس "لقد كان الجميع يحترمونها. لقد كانت مضيافة ومنفتحة للغاية"، وكانت اللطافة والموقف الإيجابي من الحياة هما سر عمر والدته الطويل.
جدير بالذكر أنه تم إدراج بيسيمبييفا في عام 2016 في موسوعة الأرقام القياسية الروسية كأكبر معمرة في العالم.
وكانت ثاني شخص في التاريخ يبلغ من العمر 120 عاما، وفقا لوكالة أنترفاكس، خلف الفرنسية جانا كالمان، التي عاشت 122 عاما و164 يوما.
يذكر أن نانو شوفا (127 عاما)، من كاباردينو-بلغاريا في شمال القوقاز، تجاوزت بيسيمبييفا- لتصبح الأطول عمرا، وفقا لوكالة (تاس) على الرغم من أنها توفيت في يناير.