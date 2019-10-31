الرئيس الأمريكي ترامب يستقبل الكلب "كونان" بطل عملية قتل البغدادي

هسبريس - إفي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس أنه سيستقبل الأسبوع المقبل الكلب "كونان" العامل في الجيش الأمريكي والذي شارك في عملية القضاء على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أبو بكر البغدادي.

وأعلن ترامب عبر حسابه على موقع (تويتر) بعد منتصف الليل "صورة مركبة ورائعة للغاية، لكن النسخة 'الحقيقية" من كونان ستترك الشرق الأوسط لتأتي إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل".

وأرفق ترامب تغريدته بصورة مركبة مثيرة للجدل يظهر فيها وهو يعلق وسام الشرف في رقبة كونان داخل البيت الأبيض، بينما صورة ترامب الأصلية تعود لعام 2017 عندما كان يمنح وساما لطبيب عسكري تقديرا لدوره في حرب فيتنام.

وأصبح كونان بطلا قوميا في الولايات المتحدة منذ أن كشف ترامب أنه طارد البغدادي عبر نفق حتى حاصر زعيم داعش، الذي اختار تفجير نفسه بحزام ناسف قبل القبض عليه.

وكشف ترامب أيضا أن الكلب قد أصيب في الانفجار الذي أسفر عن مقتل البغدادي فضلا عن اثنين من أطفاله.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الكلب خضع لجراحة جراء مشاركته في القضاء على البغدادي، لكنه "يتعافى".

جدير بالذكر أن العملية تمت يوم الأحد الماضي في مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بالقرب من الحدود التركية.

وينتمي كونان إلى سلالة (Malinois) البلجيكية، التي استخدمها الجيش الأمريكي سابقا في عملية القضاء على زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، عام 2011