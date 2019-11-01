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بسبب "الهالوين".. إصابة 5 أشخاص في قتال "غوغائي" بتورونتو الكندية
الجمعة 01 نونبر 2019 - 17:55
أصيب خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، في قتال اندلع أثناء احتفال بعيد القديسين "الهالوين" في تورونتو، وصفه رجال الشرطة في المدينة الكندية بأنه "غوغائي".
وقالت شرطة تورنتو صباح الجمعة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفى بينهما اثنان في حالة خطيرة.
ووفقا للشرطة، فإن ثلاثة من المصابين الخمسة تعرضوا للطعن.