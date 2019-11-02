إحصائية: المحاكم في ألمانيا تقضي بالغرامات أكثر من عقوبة السجن

هسبريس - د.ب.أ

كشفت إحصائية حديثة أن من يُدان في المحاكم الألمانية يحصل في الغالب على غرامة بدلا من عقوبة السجن.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن استنادا إلى نتائج مؤقتة للإحصائية الجنائية أن نحو 712300 شخص أدينوا العام الماضي في محاكم ألمانية بأحكام نافذة، بتراجع قدره 5ر0% مقارنة بعدد المدانين عام 2017.

وبحسب الإحصائية، فإن 3ر77% من المدانين في ألمانيا العام الماضي حُكم عليهم بغرامات، بينما صدرت عقوبة السجن في 4ر14% من الحالات.

وذكر المكتب أن الإجراءات الجنائية بالنسبة لـ 156800 شخص انتهت على نحو مختلف، مثل البراءة أو وقف الإجراءات.

وقضت محاكم الأحداث العام الماضي بإدانة نحو 9200 قاصر. وأشار الإحصائيون إلى أن المحاكم تميل حاليا إلى إصدار أحكام مشددة أقل.

وأوضحت الإحصائية أن المحاكم قضت في نحو 42 ألف حالة لقصر بإجراءات تأديبية، مثل الإنذارات أو إلزامات تأديبية، وتدابير تربوية في 7700 حالة.