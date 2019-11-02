24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" (5.00)

  3. قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات (5.00)

  4. مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة (5.00)

  5. سنة سوداء تنتظر شركة "لارام" .. عجز مالي بـ102 مليون درهم (2.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | إحصائية: المحاكم في ألمانيا تقضي بالغرامات أكثر من عقوبة السجن

إحصائية: المحاكم في ألمانيا تقضي بالغرامات أكثر من عقوبة السجن

إحصائية: المحاكم في ألمانيا تقضي بالغرامات أكثر من عقوبة السجن
هسبريس - د.ب.أ
السبت 02 نونبر 2019 - 07:44

كشفت إحصائية حديثة أن من يُدان في المحاكم الألمانية يحصل في الغالب على غرامة بدلا من عقوبة السجن.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن استنادا إلى نتائج مؤقتة للإحصائية الجنائية أن نحو 712300 شخص أدينوا العام الماضي في محاكم ألمانية بأحكام نافذة، بتراجع قدره 5ر0% مقارنة بعدد المدانين عام 2017.

وبحسب الإحصائية، فإن 3ر77% من المدانين في ألمانيا العام الماضي حُكم عليهم بغرامات، بينما صدرت عقوبة السجن في 4ر14% من الحالات.

وذكر المكتب أن الإجراءات الجنائية بالنسبة لـ 156800 شخص انتهت على نحو مختلف، مثل البراءة أو وقف الإجراءات.

وقضت محاكم الأحداث العام الماضي بإدانة نحو 9200 قاصر. وأشار الإحصائيون إلى أن المحاكم تميل حاليا إلى إصدار أحكام مشددة أقل.

وأوضحت الإحصائية أن المحاكم قضت في نحو 42 ألف حالة لقصر بإجراءات تأديبية، مثل الإنذارات أو إلزامات تأديبية، وتدابير تربوية في 7700 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.