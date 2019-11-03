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كُتّاب وآراء
المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الموتى" باستعراض حاشد في العاصمة
اختتمت فعاليات الاحتفال بـ"يوم الموتى" بمدينة مكسيكو سيتي بموكب استعراضي شارك به أكثر من ثلاثة آلاف فنان.
وتابع الموكب الذي شاركت فيه أيضا 12 عربة مزينة جابت ممر لا ريفورما وشارعي خواريز وسينكو دي مايو بالعاصمة المكسيكية، آلاف المواطنين والسائحين المحليين والأجانب.
ووصل الموكب الذي أقيم السبت، إلى ساحة لا كونستيتوسيون بوسط مكسيكو سيتي في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.
وطوال المسيرة، لاقى المشاركون في الموكب تهليل وتصفيق الحاضرين الذين كان بينهم أسر كاملة ورسم الكثير منهم جماجم على وجوههم وأشكال أخرى مرتبطة بيوم الموتى.
وكلل هذا الاستعراض الأنشطة التي أطلقتها حكومة العاصمة في 19 أكتوبر الماضي بمناسبة "يوم الموتى"، وشملت إقامة معارض ومؤتمرات وأعمال مسرحية.
وكان رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد افتتح هذه الفعاليات ودعا الشعب للمشاركة "لعدم نسيان التقاليد".
ويعد "يوم الموتى" احتفالا تقليديا مكسيكيا، يفترض وفقا للموروث الشعبي، إن الراحلين عن هذا العالم يعودون فيه مجددا لزيارة الأحياء الذين يتركون أمام أضرحتهم ومقابرهم صورا وشموعا وطعاما.