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نجاة طفل روسي من الموت في حادثي سير في يوم واحد

نجاة طفل روسي من الموت في حادثي سير في يوم واحد
هسبريس - إفي
الأحد 03 نونبر 2019 - 17:55

نجا طفل روسي من حادثين خطيرين في يوم واحد الأول بينما كان مع والديه في سيارتهم والثاني أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف.

وذكر موقع (Viatka oblastnaya) نقلا عن مصادر صحية "الطفل يبلغ ستة أعوام. حالته جيدة في الوقت الحالي. هو الآن في المستشفى"، مبرزا أن حالة الطفل لم تستدع إدخاله غرفة العناية المركزة.

ووقع الحادثان السبت في إحدى بلدات منطقة كيروف في الجزء الأوروبي من روسيا.

وقع الحاث الأول بعدما اصطدمت سيارة أسرة الطفل بشاحنة مما أسفر عن مصرع والديه، وفقا لوكالة (ريا نوفوستي).

وبعد ساعتين وقع الحادث الثاني عندما اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تنقل الطفل للمستشفى بعربة أخرى، مما أدى إلى انقلاب سيارة الإسعاف دون أن يتعرض أي من ركابها لإصابات خطيرة.

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