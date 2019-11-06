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كُتّاب وآراء
عندما ينطق الطفل كلمة بشكل خاطئ .. هل نضحك أم نصحح؟
غالبا ما ينطق الأطفال الكلمات الصعبة بطريقة خاطئة ومضحكة في نفس الوقت.
هل يجب على الآباء تصحيح الأخطاء اللغوية للطفل على الفور؟ وهل من المقبول الضحك على طريقتهم المضحكة في النطق؟
تقول خبيرة التربية والمؤلفة والمدونة دانيله جراف: "يقوم أغلب الآباء بتكرار نفس الكلمة التي أساء الطفل نطقها ولكن بشكل صحيح". فعلى سبيل المثال إذا ما قال الطفل خلال زيارة لحديقة الحيوان: "انظري يا أمي، أدس!" فيجب أن تقوم الأم حينها بالرد قائلة "نعم هذه أسد"، بدون لفت الانتباه للخطأ.
التصحيح المستمر للطفل يمكن أن يصير عائقا لتعلم اللغات، حسبما تقول جراف وهي أم لطفلين. وتضيف: "غير أن تكرار النطق الصحيح للكلمة المنطوقة بشكل خاطئ سوف يساعد الطفل على تعلم النطق الصحيح تدريجيا بدون إحراجه".
وتقول جراف إنه ليس هناك أي غضاضة أن يتم دمج بعض الكلمات المنطوقة خطأ المرحة في الكلمات الدارجة التي تستخدمها الأسرة نظرا لأن هذا من شأنه " تعزيز التآزر". وتشير إلى أنه لا يوجد ثمة خطأ أيضا في الضحك على تلك الكلمات طالما أن من الواضح أنك لا تسخر من الطفل.