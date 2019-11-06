السجن والغرامة لشخص قتل قطة في آلة تجفيف الملابس

هسبريس - رويترز

قضت محكمة بسجن رجل لمدة 34 شهرا وتغريمه مبلغا من المال بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس في مغسلة، وذلك في أول إدانة من نوعها بموجب قانون ماليزي جديد للرفق بالحيوان.

وتضمن الحكم تغريم المتهم، ويُدعى كيه. جانيش ويبلغ من العمر 42 عاما، 40 ألف رنجيت (9700 دولار) عقابا على جريمته التي التقطتها كاميرا تلفزيونية وانتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.‭ ‬ والحكم قابل للطعن عليه.

ويظهر في اللقطات المشوشة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية بينما وضع آخر القطة داخلها قبل أن يغلق الباب ويشغل الآلة وينصرف الاثنان.

القاضي راسيهاه غزالي قال: "أتمنى أن يكون هذا الحكم درسا للمتهم وللناس لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات". بينما لم يتضح السبب الذي دفع الرجلين لوضع القطة في الآلة أو ماذا حدث للرجل الثاني الذي ظهر في الفيديو.