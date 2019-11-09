بيع مقتنيات للمغني البريطاني الراحل كيث فلينت بـ450 ألف دولار

هسبريس - رويترز

بيعت قطع ملابس وأثاث وجوائز موسيقية تخص كيث فلينت، مغني فرقة برودجي الراحل، بنحو 450 ألف دولار في مزاد وذلك بعد ثمانية أشهر من العثور عليه ميتا في منزله عن عمر ناهز 49 عاما.

وذكرت دار مزادات شيفينز في كمبردج على حسابها بموقع تويتر أن حوالي 170 قطعة عرضت للبيع منها مجوهرات وأحذية مضيفة أن المزاد جمع زهاء 350 ألف جنيه إسترليني (448245 دولارا) "متجاوزا كل التوقعات".

وأضافت "شهد المزاد منافسة قوية على كل المعروضات ويسرنا تحقيق هذا المبلغ".

وبيعت ثلاث جوائز (إم.تي.في) الموسيقية كان فلينت قد حصل عليها في أواخر التسعينيات وذلك مقابل 16 ألف جنيه إسترليني وجلب سرير من البلوط والصلب قيل إنه شارك في تصميمه 8500 جنيه.

من أشهر أغاني فلينت (فايرستارتر) و(بريذ) في التسعينيات. وقد اشتهر بمساحيق العين وتلوين الشعر وقصاته المميزة.

توفي فلينت في مارس آذار وخلص تحقيق في مايو أيار إلى أن الوفاة ناجمة عن الشنق وتعاطي المخدرات لكن لم تظهر أدلة كافية تقطع بانتحاره.