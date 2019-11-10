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الرئيسية | منوعات | السعال الشديد وضيق التنفس .. تعرف على أعراض "توسّع الشُعب"

السعال الشديد وضيق التنفس .. تعرف على أعراض "توسّع الشُعب"

السعال الشديد وضيق التنفس .. تعرف على أعراض "توسّع الشُعب"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 10 نونبر 2019 - 17:15

قالت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب التنفسي إن توسع الشُعب (Bronchiectasis) هو مرض تظهر فيه زيادة واضحة في حجم الشعب الهوائية بالرئة.

وأوضحت الجمعية أن توسع الشُعب يحدث بسبب عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب الشعب، مشيرة إلى أنه قد يكون وراثيا في حالات نادرة.

وتتمثل أعراض توسع الشُعب في السعال الشديد المصحوب ببلغم وضيق التنفس ونفث الدم وآلام الصدر والشعور بالتعب والإنهاك.

وشددت الجمعية على ضرورة بدء العلاج مبكرا قدر إلإمكان، مشيرة إلى أن العلاج يتم بواسطة المضادات الحيوية، كما يمكن اللجوء إلى استنشاق ملح الطعام من أجل طرد البلغم، في حين يمكن تحسين عملية التنفس بواسطة تقنيات تنفس وأجهزة خاصة.

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