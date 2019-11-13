باحثون يطورون تقنية جديدة لتمكين السيارات من القيادة الذاتية

هسبريس - د.ب.أ

طور باحثون في معهد فراونهوفر للأنظمة الضوئية الدقيقة تقنية جديدة للسيارات آلية القيادة، والتي تمتاز بحجم أقل ووزن أخف من أجهزة الليدار الحالية.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بتطوير مرايا صغيرة (ماسحات MEMS) أصغر حجما من أنظمة ليدار التقليدية؛ حيث تقوم وحدة المرآة الدقيقة بمسح المحيط من خلال توزيع ضوء الليزر في بُعدين، ثم يتعرف الكاشف على انعكاس الضوء لجسم ما مثل مركبة أخرى أو مبنى.

وما يميز التقنية الجديدة هو أن مرايا MEMS تكشف محيطها بدقة وفي جميع المجالات، فضلا عن ذلك فهي خفيفة للغاية وقابلة للتكامل، كما أنها لا تتأثر بالاهتزازات الناتجة عن حركة السيارة، وهو ما يجعلها أكثر دقة في اكتشاف محيطها. ونظرا لأن هذا الماسح مصنوع من مادة السيليكون أحادي البلورة؛ لذا فهو يتميز أيضا بقوة كبيرة ومقاومة جيدة للصدمات.

جدير بالذكر أن الكاميرات وأجهزة الاستشعار تعتبر ضرورية لتوجيه السيارات آلية القيادة؛ فهي تعد بمثابة الأعين والآذان، التي ترى وتسمع بها هذه المركبات.

وتقوم تقنية الليدار (Lidar) على تحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر وبالتالي حساب المسافات وخصائص الأهداف المرصودة من أجل الكشف عن محيط السيارة والقيام بمناورات القيادة. وتستخدم أنظمة الليدار مرايا تدور حول محور لتمرير انعاكاسات الليزر، لكن ما يؤخذ على هذه التقنية هو الوزن المرتفع نسبيا والحاجة للمساحة الكبيرة، فضلا عن تعرض المرايا للاهتزازات.