24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ازدواجية العرض الكروي.. هل "التيفو" هو المباراة؟
- لا تقتلوا الورق ..
- الناطق الرسمي
- الخذلان الأبدي لليسار المغربي
- الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين"
الجامعي: برمجيات ضدّ الإرهاب والجريمة تتجسّس على "الديمقراطيّين" (5.00)
"الشيف" كعناش تستعين بفاس لترويج أطباق المملكة عبر العالم (5.00)
- موقف "أمنستي" من قضية الكناوي يثير عاصفة انتقادات "فيسبوكية" - (77)
- سحل امرأة في "الطرَام" يجدد مطلب مجانية المواصلات لذوي الإعاقة - (54)
- نواب الأمّة يرضخون للحكومة ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة - (52)
- العثماني: الحكومة تحارب الريع .. ووقف الفساد مطلب جماعي - (48)
- "مجلس بوعياش" يكشف حقيقة تعريض معتقلي الريف لـ"التعذيب" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ثقب أسود يطرد نجما فائق للسرعة من مجرة درب اللبانة
طرد ثقب أسود ضخم نجم فائق للسرعة من وسط مجرة درب اللبانة ويتوجه الآن نحو الفراغ في ظاهرة لاحظتها مجموعة دولية من علماء الفلك من أستراليا وتشيلي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وكشفت الجمعية الوطنية الأسترالية في بيان الأربعاء أن الاكتشاف يحظى بأهمية كبيرة لأنه رغم المعرفة بوجود نجوم فائقة للسرعة، لم يبدو قط أنها قد تطرد من جانب ثقوب سوداء.
وسيغادر النجم، الذي يسير بسرعة ستة ملايين كلم في الساعة، مجرتنا في غضون مائة مليون عام في فترة قصيرة للغاية وفقا لمعايير الفلك، حسبما قال عالم الفلك في الجمعية الوطنية الأسترالية جاري دا كوستا.
وتعد السرعة التي يتنقل بها النجم (إس 5-اتش في إس 1) أسرع عشر مرات من معظم نجوم درب التبانة ومنها الشمس وفقا لما ذكره دا كوستا في بيان.
وكان اكتشاف هذه الظاهرة الفلكية بالصدفة عندما كان فريق من علماء بقيادة سيرجي كوبوسوف من جامعة "كارنيجي ميلون" بالولايات المتحدة يبحث عن بقايا مجرات صغيرة تدور حول مجرة درب التبانة.