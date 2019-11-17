24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ملاسنات تعكّر الاحتفالات بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
- سميرة حمانة .. كاتبة مغربية تخوض معركة ضد "التنمّر" في كندا
- الأديان والحرية الفردية .. حصيلة كارثية
مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة (5.00)
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)
الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)
- جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط - (122)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (74)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (37)
- مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة - (35)
- أزولاي: المغرب يقاوم مساعي صنع الطائفية بالانفتاح وتقبّل الاختلاف - (27)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
في كل محنة منحة .. مطعم "شاورما" هدية إلى عاملين بألمانيا
عقب الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف الذي وقع في مدينة هاله الألمانية قبل أكثر من شهر، قرر صاحب مطعم للشاورما إهداء مطعمه، الذي كان ضمن الأماكن التي شهدت الهجوم، للعاملين اللذين كانا يعملان به وقت الهجوم.
وسلم عزت كاجاك، صاحب مطعم "كيتس-دونر"، اليوم السبت خلال مراسم إعادة الافتتاح الرسمية للمطعم، وثيقة الهدية والتنازل للشقيقين العاملين، عصمت ورفعت تيكين، والتي جاء فيها: "أتمنى لهما المزيد من القوة لتجاوز الحدث المفزع الذي وقع في التاسع من أكتوبر عام 2019، وكثيرا من الزبائن من مختلف الثقافات والأديان".
وخلال تسليم المطعم، أكد رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، راينر هازلهوف، أهمية البداية الجديدة للمطعم، موضحا أنه يمثل للطلاب، على وجه الخصوص، جزءا من الهوية الثقافية للمدينة.
تجدر الإشارة إلى أن المطعم يقع بالقرب من جامعة هاله.
وحاول مسلح قبل خمسة أسابيع تنفيذ مذبحة داخل معبد يهودي في هاله، إلا أنه أخفق في اقتحام بوابة المعبد المغلقة، فأطلق النار أمام المعبد، ما أدى إلى مقتل امرأة تصادف مرورها، ورجل بمطعم الشاورما القريب من المعبد.
وتم القبض على الجاني، الذي اعترف بعد ذلك بدوافعه اليمينية المتطرفة المعادية للسامية.