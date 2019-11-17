عالم دين: الاكتتاب في شركة "أرامكو" يخُرج السعودية من "رقّ النفط"

هسبريس - د.ب.أ

أجاز الشيخ صالح بن عواد المغامسي، الداعية الإسلامي المعروف وإمام وخطيب مسجد قباء، الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية التي يبدأ الاكتتاب في أسهمها، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاكتتاب في أكبر شركة في إنتاج النفط في العالم تهدف إلى الخروج من "رقّ النفط".

وتعتبر شركة أرامكو السعودية الشركة الأكبر ربحية في العالم، حيث ستطرح مليار سهم تعادل 0.5 بالمئة من أسهمها لاكتتاب الأفراد، بينما لم يتم الإعلان عن الحجم الذي سيطرح للمؤسسات، حيث سيعلن لاحقا.

وقال المغامسي، في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة"، إن قضية اكتتاب أرامكو ليست تجارية بحتة بل اقتصادية وسياسية في آن واحد.

ووصف رجل الدين السعودي الشركة الحكومية السعودية بـ"سيف من أسياف الدولة"، لافتا إلى أن مقارنتها بأي شركة مساهمة أخرى هي مقارنة مغلوطة، وذلك كونها ملك للحكومة السعودية وتلعب دورها الاقتصادي والسياسي بما يخدم مصالح المملكة.

ورأى المغامسي أن اكتتاب أرامكو يشكل جزءا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى الخروج من "رق النفط"، وأضاف قائلا إن "الاكتتاب في شركة أرامكو جائز مباح شرعا" لأن فيه "إعزاز لاقتصاد الوطن".