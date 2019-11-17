24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ذكرى اتحاد القوات الشعبية
- هزة أرضية تُحدِثُ تشققات بمنازل طينية في ميدلت
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة (5.00)
مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 (5.00)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (75)
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021 - (53)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (42)
- أزولاي: المغرب يقاوم مساعي صنع الطائفية بالانفتاح وتقبّل الاختلاف - (37)
- العلودي: تعادل موريتانيا صادم والمنتخب سيتحسّن - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سبعينية تركض من بريطانيا إلى النيبال لدعم أطفال جنوب آسيا
رغم تقدمها في العمر، لا تزال الكاتبة والرحالة البريطانية روزي سوال بوب، تركض من أجل مساعدة الأطفال، حيث تقوم برحلة طويلة جريا على الأقدام من المملكة المتحدة إلى نيبال.
وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن بوب العداءة الماراثونية، البالغة من العمر 73 عاما، من مدينة برايتون البريطانية، في يوليوز الماضي، ووصلت تركيا، الأحد.
ودخلت بوب تركيا عبر معبر بازار كولة، الحدودي مع اليونان، بولاية أدرنة، وهي تجر كرافانا صغير للغاية، تربطه بجسدها، تضع فيه أغراضها وتنام فيه.
وفي حديث صحفي، عقب وصولها الأراضي التركية، قالت بوبي، إنها تخطط للوصول إلى نيبال- إحدى بلدان جنوب آسيا- صيف عام 2021، حيث تبلغ مسافة الرحلة الإجمالية نحو 6 آلاف و900 كم.
وأوضحت أنها ترمي لدعم أنشطة منظمات خيرية في نيبال، لصالح الأطفال، مشيرة إلى أنها تكسب المال، من خلال تأليف الكتب عن رحلاتها، وإلقاء المحاضرات.
وقالت إنها بعد الوصول إلى إسطنبول ستغادر إلى بريطانيا لمدة أسبوع لرؤية أسرتها، ومن ثم ستستأنف رحلتها، من حيث توقفت.
وبينت أنها تنام في الفنادق أحيانا، وفي كرفانها الذي تجره وراءها، في أحيان كثيرة، لا سيما عندما تكون على الطرقات.
وسبق أن جرت بوب في بلدان عديدة على مدار خمسة أعوام، من أجل دعم منظمة خيرية تكافح السرطان في روسيا.