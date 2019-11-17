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سبعينية تركض من بريطانيا إلى النيبال لدعم أطفال جنوب آسيا

سبعينية تركض من بريطانيا إلى النيبال لدعم أطفال جنوب آسيا
هسبريس - متابعة
الأحد 17 نونبر 2019 - 07:29

رغم تقدمها في العمر، لا تزال الكاتبة والرحالة البريطانية روزي سوال بوب، تركض من أجل مساعدة الأطفال، حيث تقوم برحلة طويلة جريا على الأقدام من المملكة المتحدة إلى نيبال.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن بوب العداءة الماراثونية، البالغة من العمر 73 عاما، من مدينة برايتون البريطانية، في يوليوز الماضي، ووصلت تركيا، الأحد.

ودخلت بوب تركيا عبر معبر بازار كولة، الحدودي مع اليونان، بولاية أدرنة، وهي تجر كرافانا صغير للغاية، تربطه بجسدها، تضع فيه أغراضها وتنام فيه.

وفي حديث صحفي، عقب وصولها الأراضي التركية، قالت بوبي، إنها تخطط للوصول إلى نيبال- إحدى بلدان جنوب آسيا- صيف عام 2021، حيث تبلغ مسافة الرحلة الإجمالية نحو 6 آلاف و900 كم.

وأوضحت أنها ترمي لدعم أنشطة منظمات خيرية في نيبال، لصالح الأطفال، مشيرة إلى أنها تكسب المال، من خلال تأليف الكتب عن رحلاتها، وإلقاء المحاضرات.

وقالت إنها بعد الوصول إلى إسطنبول ستغادر إلى بريطانيا لمدة أسبوع لرؤية أسرتها، ومن ثم ستستأنف رحلتها، من حيث توقفت.

وبينت أنها تنام في الفنادق أحيانا، وفي كرفانها الذي تجره وراءها، في أحيان كثيرة، لا سيما عندما تكون على الطرقات.

وسبق أن جرت بوب في بلدان عديدة على مدار خمسة أعوام، من أجل دعم منظمة خيرية تكافح السرطان في روسيا.

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