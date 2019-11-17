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رجل يقتل زوجته وثلاثة من أولاده بالرصاص .. والسبب: خلاف أسري

رجل يقتل زوجته وثلاثة من أولاده بالرصاص .. والسبب: خلاف أسري
هسبريس - رويترز
الأحد 17 نونبر 2019 - 23:47

قالت الشرطة إن ثلاثة صبية وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص كما أصيب صبي أخر خلال خلاف أسري تحول إلى إطلاق نار يوم السبت في جنوب شرق سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتوجهت الشرطة إلى منزل في حي بارادايس هيل حيث وجدت صبيا عمره ثلاث سنوات وأمه وأباه قتلى بالداخل في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وكشف ديفيد نيسليت قائد شرطة سان دييغو في مؤتمر صحفي أن ثلاثة صبية آخرين أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عاما بالترتيب نقلوا إلى مستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.

وقال مات دوبس الضابط بشرطة سان دييغو "عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ صبيا صغيرا مضرجا بالدماء"، مشيرا إلى أن هذا الصبي نُقل إلى المستشفى حيث أجريت جراحة له.

وأضاف أنه بعد حصول الأم يوم الجمعة على أمر ضد الأب بعدم التعرض لها نشب عراك بينهما صباح السبت. وقام الأب بإطلاق النار على أفراد أسرته ثم قتل نفسه بمسدسه.

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