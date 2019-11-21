من "رونو" إلى "جاغوار" .. آمال وتحديات تنتظر السيارات الكهربائية

فابيان هوبيرج من برلين

تتجه شركات السيارات حاليا نحو التوسع في إنتاج الموديلات الكهربائية لما تتمتع به من مزايا عديدة، أبرزها خلوها من الانبعاثات الضارة، ما يجعلها صديقة للبيئة. ومع ذلك، مازالت السيارات الكهربائية تواجه بعض التحديات، التي تقف عقبة أمام انتشارها بالشكل المرغوب، مثل مدى السير الكافي والبنية التحتية القوية لمحطات الشحن.

وأوضح أندرياس راديكس، من شركة Berylls Strategy Advisors للاستشارات في مجال السيارات، أن السيارة الكهربائية تمتاز بانخفاض تكلفة وقودها، ألا وهو التيار الكهربائي، والذي يمكن التزود به من المنزل أو العمل، لكن يفضل استمداده من مصادر الطاقة المتجددة.

كما تمتاز السيارة الكهربائية أيضا بصوتها الهادئ لدى السرعات المنخفضة مقارنة بالسيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي، كما لا ينتج عنها أية عوادم، إلا الغبار الناعم الناتج عن احتكاك أجزاء المكابح والعجلات مع الطريق أثناء القيادة.

وتضم باقة الموديلات الكهربائية حاليا بي إم دبليو i3 وجاغوار I-Pace ونيسان Leaf ورونو Zoe وسمارت Fortwo EQ وتيسلا Model S وفولكس فاجن e-Golf.

وتستهدف سيارات مثل أودي e-tron وكياNiro ومرسيدس EQC العملاء، الذين يولون الكثير من الأهمية للمساحة الداخلة. كما أعلنت شركة e.GO Mobile الناشئة عن اقتحام عالم السيارات الكهربائية بسيارتها الصغيرة e.GO Life.

وللأغراض التجارية تقدم نيسان سيارتها e-NV200، كما تخطط مرسيدس وفولكس فاغن لطرح سيارات خدمية تعتمد على الدفع الكهربائي.

معايير مهمة

وأضاف راديكس أنه إلى جانب السعر والتصميم هناك العديد من المعايير المهمة عند شراء سيارة كهربائية، منها مدى السير والبنية التحتية لمحطات الشحن وسرعة عملية الشحن.

وأشار راديكس إلى أنه مع قوة الشحن الأعلى، والتي تصل إلى 150 كيلووات، سيكون من الممكن تقليص فترات الشحن بشكل كبير عن السابق، علما بأن محطات الشحن المنزلية (Wallbox) تتراوح قدرتها بين 7ر3 و22 كيلووات ساعة.

مدى السير

ومن جانبه يرى خبير السيارات الألماني مارسيل موليش أن مدى السير يعد من أكبر التحديات، التي تواجه السيارات الكهربائية ومدى ملائمتها للاستخدامات اليومية. لذا ينبغي التحقق من هذه النقطة قبل شراء سيارة كهربائية؛ حيث إن البيانات المعلنة من الشركة المنتجة قد تختلف على أرض الواقع.

وللتغلب على هذه المشكلة تتوفر للعديد من الموديلات بطاريات بسعات مختلفة، لكن لابد من العلم أنه كلما زاد مدى السير، زاد سعر السيارة.