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الرئيسية | منوعات | حملة "الكتاكيت" تحارب استخدام الهواتف الذكية في المدارس

حملة "الكتاكيت" تحارب استخدام الهواتف الذكية في المدارس

حملة "الكتاكيت" تحارب استخدام الهواتف الذكية في المدارس
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:35

ذكرت تقارير محلية أن مدينة باندونغ الإندونيسية تعتزم إعطاء تلاميذ المدارس كتاكيت صغيرة لتربيتها من أجل شغلهم عن استخدام هواتفهم الذكية.

وأطلق عمدة "باندونغ"، عاصمة إقليم جاوة الغربي، "حملة الكتاكيت" أمس الخميس وقام بتوزيع ألفي كتكوت على تلاميذ عدد من المدارس الابتدائية، وطلاب المدارس الثانوية، بحسب ما أوردته صحيفة "كومباس" اليومية.

وجرى وضع الكتاكيت في أقفاص صغيرة، كُتِبَ عليها: "تولني برعايتك".

وبحسب الصحيفة، قال العمدة إن "حملة الكتاكيت لا تهدف فحسب إلى صرف انتباه التلاميذ عن الأجهزة الإلكترونية، ولكن أيضا إلى تغذية الطيور الصغيرة وحبها وتحمل المسؤولية".

وأضاف: "سيُطعِم التلاميذ الكتاكيت قبل الذهاب إلى المدرسة، ولدى عودتهم. سيتعلمون النظام".

وكشف مسح أجرته شركة "إي إس إي تي" للأمن السيبراني، أن المواطن في إندونيسيا يقضي متوسط ثلاث ساعات يوميا في استخدام الهاتف المحمول.

ووفقا للتقرير، يقضي حوالي 10 في المئة من المشاركين في المسح قرابة عشر ساعات يوميا في تصفح الإنترنت.

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