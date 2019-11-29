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مشاكل جلدية تنذر بالإصابة بمرض السكري .. هذه الأعراض
الجمعة 29 نونبر 2019 - 07:30
قالت الجمعية الألمانية للسكري إن بعض المشاكل الجلدية قد تنذر بالإصابة بداء السكري، مثل التغيرات الصبغية، والتي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.
كما أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.
لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.