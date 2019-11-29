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كُتّاب وآراء
ابتكار ممر راجلين "ثلاثي الأبعاد" .. التحليق فوق الطريق!
ابتكرت مجموعة من المتطوعين في تايلاند ممرا للمشاة بتقنية البعد الثالث بحيث يبدو من يعبر الممر بلونيه الأبيض والأسود كما لو كان يحلق فوق الطريق وذلك بهدف جذب اهتمام سائقي السيارات وتعزيز سلامة المشاة.
ويبدو الخداع البصري واضحا من على مسافة قصيرة لكن بالنسبة لسائقي السيارات المتجهين نحو الممر يبدو الأمر كما لو أن المشاة يحلقون فوق الألواح البيضاء وهذا يدفعهم لإبطاء السرعة لدرجة تصل إلى حد التوقف.
ورسمت مجموعة من الطلاب والمتطوعين ممر المشاة أمام المدخل الرئيسي لمدرسة (وات بوينج تونج لانج) في ضواحي بانكوك بتمويل من بنك الادخار الحكومي. وقال ناتابونج جيرافيجيت مدير المشروع إنهم رسموا ستة ممرات أخرى على مدى الشهور القليلة الماضية بالقرب من مدار س ومعابد حيث يكثر المشاة في العادة.
وكشفت إحصاءات على مدى الأعوام الأربعة الماضية نشرها مكتب الأمن الصحي الوطني في تايلاند وقوع 10672 حادثا لمشاة توفي خلالها أكثر من 900 شخص.
وتكمل مجموعة المتطوعين التي ابتكرت الممر الجديد ما لا يقل عن ثلاثة مشروعات في غضون الأسابيع الستة المقبلة قبل أن يراجع بنك الادخار الحكومي المبادرة برمتها لبحث تقديم المزيد من الدعم.