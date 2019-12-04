نقابة المهن الموسيقية تطالب الفنانة المصرية شيرين بالصمت في الحفلات

هسبريس - متابعة

طالبت نقابة المهن الموسيقية في مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدم الحديث أثناء غنائها في الحفلات؛ وذلك على خلفية وصفها النساء السعوديات بـ"العوانس" أثناء إحيائها حفلًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية.

وأكّد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية ضمن أحد البرامج، أنّ المسألة "طبائع شخصية"، وأنّ الناس في الوقت نفسه "لا يجب أن يتربصوا بشيرين ويكونوا لها بالمرصاد"، وأشار إلى أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل ضغطًا على الفنانين، بإصدار أحكام خاطئة تسبب حالة من التنمر".

وأثارت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب حفيظة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصفت منتقداتها بـ"العوانس"، وقالت في حفلها الأخير: "لم أفهم لماذا غضبت الكثيرات من تصريحي السابق وأطلقن وسما ضدي..."أكيد دول شوية عوانس"".

وطالبت شيرين السيدات سابقًا، في حفلها الأخير ضمن الموسم نفسه، بأن يسمعن كلام الرجال طالما لا يستطعن الاستغناء عنهم، ما جعل البعض يطلق وسم "اخرسي يا شيرين"، لتنتهز المغنية الفرصة في حفلها الأخير، وترد عليهم بكلام أكثر استفزازًا، وأغضب كثيرًا من الفتيات غير المتزوجات اللواتي اعتبرنه بمثابة إهانة كبيرة لهن.

كلام شيرين الذي وصفه البعض بـ"العفوي" لم يرق آخرين رأوا فيه تصريحات تتبنى "الخطاب الذكوري الذي يستمد استمراره وشرعيته من خضوع المرأة"، حسب تعبيرهم. وطالبت العديد من النشاطات السعوديات الفنانة المصرية بالتوقف عن تقديم النصح للنساء، والاكتفاء بالغناء.

وغردت إحداهن: "شيرين عبد الوهاب كالعادة تهين المرأة وتؤسس للتبعية المطلقة والطاعة العمياء للرجل.. أثبتت أن المرأة هي العدو الأول للمرأة". كما هاجمت الإعلامية السعودية لطيفة اليحيى شيرين، من خلال "تغريدة" عبر "تويتر" تفاعل معها الكثير من السعوديين، إذ قالت: "تنعت شيرين بنات وطني في أرضهن بالعوانس.. أطالب بمقاضاتها باسم كل سعودية، وأعتبر حديثها نوعًا من أنواع التنمر كوصف اجتماعي مهين".