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مجلس مراجعة الأفلام يختار شريط "الايرلندي" الأفضل هذا العام

مجلس مراجعة الأفلام يختار شريط "الايرلندي" الأفضل هذا العام
هسبريس - إفي
الخميس 05 دجنبر 2019 - 01:30

اختار المجلس الوطني لمراجعة الأفلام الشريط الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي "The Irishman" (الإيرلندي) أفضل فيلم لهذا العام، في حين اختير كوينتن تارانتينو أفضل مخرج عن "Once Upon a Time in Hollywood" (حدث ذات مرة في هوليوود).

كما أبرز هذا المجلس الذي تأسس عام 1909 ويتخذ من نيويورك مقرا له، أداء كل من أدم ساندلر ورينيه زيلويغر.

وبالنسبة لساندلر، اعتبر المجلس الوطني لمراجعة الأفلام أن أدائه كان استثنائيا في فيلم "Uncut Gems" وهو عمل كوميدي درامي يروي مغامرات خبير مجوهرات.

من جانبها، حصلت زيلويغر على إشادة المجلس عن دورها في "Judy" الذي يسلط الضوء على السنوات الأخيرة من حياة نجمة السينما جودي غارلاند وما عانته من وحدة ومشكلات مع الكحول إلى جانب سلسلة من الصعوبات الاقتصادية.

كما توجت هذه المؤسسة سكورسيزي بجائزة "Icon Award" (جائزة الرمز) إلى جانب نجمي فيلم (الإيرلندي)، روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

أما بالنسبة لأفضل ممثل مساعد، فوقع اختيار المجلس على براد بيت عن دوره في (حدث ذات مرة في هوليوود)، في حين اختيرت كاثي بيتس أفضل ممثلة في دور مساعد عن عملها في فيلم "Richard Jewell" الذي يروي قصة حارس الأمن الذي أنقذ حياة آلاف الأشخاص من قنبلة في أوليمبياد 1996.

واختير الكوري الجنوبي "Parasite" (طفيلي) للمخرج بونج جون-هو أفضل فيلم أجنبي.

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