24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)

  2. إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)

  3. الهجرة السرية تقتل العشرات قبالة شواطئ موريتانيا (5.00)

  4. مجموعة عبيدات الرمى تخطف الأنظار في نيودلهي (5.00)

  5. أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس (2.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | أمراض المناعة الذاتية .. الصدفية تهاجم الأطفال وليس البالغين فقط

أمراض المناعة الذاتية .. الصدفية تهاجم الأطفال وليس البالغين فقط

أمراض المناعة الذاتية .. الصدفية تهاجم الأطفال وليس البالغين فقط
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 08:37

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضا وليس البالغين فقط، موضحة أن الصدفية هي مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد.

وتتمثل أعراض الصدفية في تغيرات جلدية كالبقع ومواضع الاحمرار والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض إلى جانب الحكة.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج الصدفية في الوقت المناسب؛ نظرا لأنها ترفع خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل التهابات المفاصل والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق.

ويتم علاج الصدفية بواسطة الأدوية كمستحضرات الكورتيكوستيرويد والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.