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كُتّاب وآراء
شركة للنقل الجوي تقدم القهوة للركاب في أكواب قابلة للأكل
بدأت شركة الطيران النيوزلندية برنامج لتقديم القهوة لركابها في أقداح قابلة للأكل، بطعم الفانيليا، في خطوة تهدف للتخلص من مخلفات 8 ملايين كوب ذات الاستعمال الواحد كل عام.
وقالت كاتي هولمتيير المسؤولة عن راحة الزبناء في شركة الطيران النيوزلندية، إن هذه الأقداح "لا تحافظ على شكلها فحسب، بل يمكن أيضا أكلها عقب الانتهاء من شرب القهوة".
وأبرزت هولمتيير أن هذه المبادرة ستساعد الركاب والنيوزلنديين على "إعادة التفكير في كيفية التفاعل مع أي شيء ينتهي به الأمر في النفايات".
وتعاونت شركة الطيران التي تقدم بالفعل القهوة لركابها في حاويات قابلة للتحلل، مع شركة "Twiice" النيوزلندية لإنتاج هذه الأقداح القابلة للأكل.
وتعتزم الشركة تطوير أدوات مائدة أخرى صالحة للأكل، للعام المقبل.
وتأتي مبادرة شركة الطيران النيوزلندية في إطار المساعي للتوعية الاجتماعية بالتأثير السلبي للشركات الكبرى على البيئة، وتنضم لمؤسسات نقل أخرى تسعى لتعزيز الاستدامة.
ومن بين هذه المؤسسات، قطار "يوروستار" الذي يربط قارة أوروبا ببريطانيا عبر قناة المانش، حيث بدأ الشهر الماضي في استخدام قوارير زجاجية وأدوات مائدة خشبية وعلب قابلة لإعادة التدوير، ليصبح "قطار بلا بلاستيك".