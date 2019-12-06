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كُتّاب وآراء
الإسبانية تتسيّد الأغاني الأكثر مشاهدة في "يوتيوب" سنة 2019
أعلنت شبكة "يوتيوب" أن أكثر ستة فيديوهات موسيقية استماعا على الموقع في جميع أنحاء العالم خلال 2019 كانت باللغة الإسبانية وعلى رأسها "Con Calma" للمغني البويرتوريكي دادي يانكي.
وحقق فيديو "Con Calma" الذي تم رفعه على الشبكة في 23 يناير الماضي 1.603 مليار مشاهدة وحظي بـ7.8 مليون "أعجبني" وبنحو 300 ألف تعليق.
واحتلت المرتبة الثانية أغنية "Con Altura" للمغنيين الإسبانية روساليا والكولومبي جي بالفين والتي تم رفعها بعد شهرين من "Con Calma" وحققت 1.140 مليار مشاهدة وحصلت على 5.1 مليون "أعجبني" و182 ألف تعليق.
وجاءت في المرتبة الثالثة "Secreto" لأنويل إيه إيه وكارول جي ثم "China" لأنويل إيه إيه ودادي يانكي وكارول جي وأوزونا وجي بالفين.
واحتلت المرتبة الخامسة أغنية "No Me Conoce Remix" لجاي كورتيز وجي بالفين وباد باني ، تليها في المرتبة السادسة أغنية "Senorita" لشون مينديس وكاميلا كابيو.
أما المراتب الأربعة الأخيرة فاحتلتها أغنيات ليست باللغة الإسبانية وهي "Maari 2- Rowdy Baby" و"Kill This Love" و"Bad Guy" و"7 Rings".
وكانت الموسيقى اللاتينية والناطقة بالإسبانية قد احتلت العام الماضي أول ثمانية مراكز من العشرة الخاصة بالأغنيات الأكثر استماعا على "يوتيوب".